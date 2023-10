Nielegalna broń i 200 kg tytoniu. Dwóch słupszczan z zarzutami

Do zdarzenia doszło w Słupsku. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali dwóch mieszkańców Słupska, którzy przewozili w samochodzie blisko 200 kg nielegalnego tytoniu. Dodatkowo podczas przeszukania volkswagena funkcjonariusze znaleźli w środku pistolet i amunicję.

- W ubiegłym tygodniu policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali do kontroli samochód dostawczy. W trakcie interwencji mundurowi zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie kierowcy i pasażera. Gdy policjanci zajrzeli do przestrzeni ładunkowej tego samochodu, zobaczyli worki, które wypełnione były tytoniem bez akcyzy. Podczas dalszego przeszukania pojazdu mundurowi znaleźli jeszcze pistolet i amunicję należące do jednego z mężczyzn. Wszystkie nielegalne przedmioty zostały zabezpieczone jako dowód w sprawie, a mężczyźni w wieku 43 i 55 lat zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę, gdzie policjanci prowadzili z nimi dalsze czynności procesowe. Zważenie tytoniu wykazało, że jest go blisko 200 kilogramów, a straty na jakie narażony został skarb państwa to około 110 tysięcy złotych. Znaleziona w samochodzie broń została przekazana biegłemu, który stwierdził, że wymagane jest na nią zezwolenie - informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego w związku z paserstwem akcyzowym. 43-latek usłyszał również zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji, za co grozi mu teraz nawet 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec obu mężczyzn dozór, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.