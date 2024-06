Niezapomniana podróż w krainie miniatur. I Fala Modelarska Ustka 2024

Tu – mała przerwa w rozmowie, bo właśnie trzeba cofnąć kontenery, które powinny przejść przez zwrotnice.

- Ruszył? - to pytanie zawiadowcy do maszynisty, który „ręcznie” czuwa nad pociągami.

- Jest to makieta kolejowa w skali 1 do 120. Tworzymy scenariusze kolejowe. Budujemy makiety szlaku kolejowego, jak również stacje pasażerskie i towarowe. Tu są perony, a za nimi tory dla cargo – wskazuje nasz rozmówca. - Mamy tu pociągi kolei niemieckich, jeżdżące po trzysta na godzinę, składy towarowe, kontenery, a obok cysterny, w których można przewozić paliwo.

To ogromna pasja, ale i inna podróż od tych, które odbywali modelarze sprzed lat. Dzisiaj – cyfrowa.

- Technologia się zmieniła. Wszystkie lokomotywy są sterowane przez cyfrowe dekodery. To pozwala nam korzystać z większej liczby lokomotyw na makiecie. Kiedyś mogły jeździć dwa, trzy pociągi w jednym kierunku. Dzisiaj jednocześnie można ruszyć nawet dwudziestoma lokomotywami. Mogą one jechać w przeciwnych kierunkach. Kiedyś nie dało się tego zrobić. Wszystkie jechały w jedną stronę. Dzisiejsze mają taki mały elektroniczny układ, który steruje silnikiem, niezależnie od tego, jak przepływa prąd w szynach – objaśnia Bartosz Włach. - To kolej w pigułce, ale człowiek musi być też. Każda lokomotywa ma swojego maszynistę, który pilnuje, by skład poruszał się odpowiednim torem. Ja tylko nadzoruję, a maszyniści muszą być moimi oczami, co się dzieje na makiecie.