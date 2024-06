I Fala Modelarska Ustka 2024. Warto zobaczyć niesamowite modele Bogumiła Rzeczkowska

Zdjęcie poglądowe Stowarzyszenie TT Pomorze

W sobotę i w niedzielę w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce odbędzie się pierwszy festiwal modelarski. Dla modelarzy to świetna okazja do zaprezentowania swoich prac, a dla widzów – do podziwiania dzieł.