Nowy prokurator rejonowy w Słupsku. Po Magdalenie Gadoś stanowisko obejmuje Lech Budnik

Prokurator Lech Budnik ma 38 lat. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego w lipcu 2010 roku. Od września 2012 r. do kwietnia 2013 r. był asystentem sędziego przy Sądzie Rejonowym w Gdyni. Aplikację prokuratorską odbywał od 2013 r. przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie i ukończył ją w 2017 r. z wynikiem bardzo dobrym. Następnie po uzyskaniu nominacji asesorskiej od grudnia 2017 r. pracował w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku, gdzie we wrześniu 2020 r. został powołany na stanowisko prokuratorskie. W słupskiej prokuraturze rejonowej na stanowisku prokuratora pracował do maja 2022 r., skąd najpierw został delegowany, a potem od marca 2023 r. na stałe przeniesiony do Prokuratury Rejonowej w Miastku. W Prokuraturze Rejonowej w Miastku już w maju 2022 r. został powołany do pełnienia funkcji zastępcy prokuratora rejonowego, którą piastował do maja 2023r. Od poniedziałku prokurator Lech Budnik zasiądzie w fotelu szefa słupskiego rejonu.

Natomiast prokurator Magdalena Gadoś już zasiadła nad aktami w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku. Prokurator aplikację prokuratorską ukończyła w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku we wrześniu 2004 r. Od stycznia 2005 r. pracowała na stanowisku asesora, a od lutego 2006 r. na stanowisku prokuratora, najpierw w Prokuraturze Rejonowej w Chojnicach, a potem od stycznia 2008 r. w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku. Od maja 2012 r. do maja 2015 r. prokurator Magdalena Gadoś pełniła funkcję zastępcy prokuratora rejonowego w Miastku, a od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. funkcję zastępcy prokuratora rejonowego w Słupsku. Następnie w kwietniu 2017 r. przeniosła się do Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, gdzie obowiązki prokuratora pełniła do września 2019 r., po czym ponownie powróciła do Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Prokuratorem rejonowym w Słupsku była od maja 2020 r. do końca września 2023 r. Teraz została delegowana do Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Słupsku.