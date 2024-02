O chorobie, cierpieniu w samotności i wsparciu rodzin. Biskup Zbigniew Zieliński w usteckim Green Garden

Ta niecodzienna konferencja w klimatycznym patio usteckiego sanatorium Green Garden została zorganizowana przez księdza Dawida Andryszczaka, kapelana szpitali i hospicjum w Słupsku, diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia i chorych. Spotkanie z udziałem biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniewa Zielińskiego dotyczyło prezentacji i komentarza do orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego, który przypada 11 lutego, a został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego.

Biskup w rozmowie z dziennikarzami przywołał nie tak odległe czasy pandemii, która wielu rodzinom ograniczyła kontakt z bliskimi.

- Światowy Dzień Chorego to pomysł, który zrodził się w Kościele. Jest okazją do zwrócenia uwagi na osoby chore i na tematy, które każdego roku czyni się przedmiotem refleksji, a które są nie tylko medyczne, a na pewno bardzo ludzkie i wynikają z troski i doświadczenia duszpasterzy posługujących w szpitalach, czy też odwiedzających chorych i starszych w ich domach – mówił biskup Zbigniew Zieliński. - W tym roku Ojciec Święty jak zawsze kieruje swoje orędzie, zwraca uwagę na bardzo trudne doświadczenie osób chorych i cierpiących, którym jest samotność. Bardzo ważne są metody leczenia, przywracania zdrowia, czy ulżenia w trudach wieku podeszłego. Jednak tym, co pokazują nam ostatnie czasy, paradoksalnie czasy dobrobytu, także rozwiniętych technik medycznych, jest właśnie doświadczanie samotności w różnorakiej postaci. Samotność choroby w cierpieniu pokazała nam ostatnio epidemia. Mamy obraz osób, które chorowały, umierały w samotności. Lekarze, czy duszpasterze przynosili im telefony komórkowe, aby chorzy mogli się pożegnać z mężem, z żoną, z dziećmi. Doświadczenie samotności jest także dzisiaj bardzo bliskie człowiekowi z powodów demograficznych. Rodziny nasze wyglądają inaczej niż 20, 30 lat temu, kiedy naturalnym składnikiem domu była babcia, dziadek, rodzice, dzieci. Dzisiaj są to rodziny w najlepszym wypadku dwupokoleniowe, a najczęściej jednopokoleniowe. To oznacza, że chorujący po wyleczeniu, po powrocie do domu pozostaje po prostu sam ze sobą. W takiej sytuacji towarzyszenie mu odgrywa ogromną rolę.