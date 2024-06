Od poniedziałku w Ustce obowiązuje strefa płatnego parkowania

Poniedziałek nie jest przyjaznym dniem dla kierowców z Ustki i tych, którzy odwiedzają kurort. Parkomaty już działają i tylko czekają na połknięcie żywej lub wirtualnej gotówki.

W Ustce SPP działa każdego roku od 15 czerwca do 15 września. Parkowanie jest płatne w dni powszednie. Teraz ta data wypadła w sobotę, więc strefa wystartowała w poniedziałek. Opłaty są pobierane w godzinach 9-21.

Kierowcy mogą zostawić auta na bezpłatnych parkingach przy ulicach Rybackiej, Słupskiej i Portowej (na węźle komunikacyjnym), a mieszkańców miasto zaprasza do korzystania z preferencyjnej oferty abonamentowej, skierowanej do posiadaczy Usteckiej Karty Mieszkańca.

Obszar SPP

Strefa płatnego parkowania obowiązuje we wschodniej części Ustki i obejmuje ulice: Zaruskiego, Żeromskiego, Mickiewicza, Sprzymierzeńców, Leśną, Wczasową, Pogodną (od ul. Kopernika do Placu Wolności), Plac Wolności, Piłsudskiego, Kościuszki, Kilińskiego, Beniowskiego (parkowanie prawostronne od ul. Chopina do ul. Mickiewicza), Marynarki Polskiej (od budynku nr 84 do budynku nr 45), Kaszubską (od ul. Marynarki Polskiej do Bulwaru Portowego), Małą, Słowiańską, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana z Kolna.

Ile za co?

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą:

- za parkowanie do 30 minut - 2,50 zł

- za pierwszą godzinę parkowania - 5,00 zł

- za drugą godzinę parkowania - 6,00 zł

- za trzecią godzinę parkowania - 7,20 zł

- za każdą kolejną godzinę parkowania - 5,00 zł

- opłata dzienna za jeden dzień parkowania - 50,00 zł

Abonamenty dla ustczan z Ustecką Kartą Mieszkańca

- miesięczny abonament dla mieszkańca SPP na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 40 zł

- trzymiesięczny abonament dla mieszkańca SPP na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 100 zł

- miesięczny abonament dla mieszkańca SPP na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 160 zł

- miesięczny abonament dla mieszkańca Ustki na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 80 zł

Bez ulg

- miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 240 zł

- miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP - 450 zł

- miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym - 1500 zł nabywca abonamentu zobowiązany jest na własny koszt tymczasowo oznakować miejsce parkingowe znakiem poziomym tj. taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno - żółtym lub blokadą parkingową a po wygaśnięciu ważności abonamentu przywrócić nawierzchnię parkingu do stanu pierwotnego

Hybrydy ze zniżką

- miesięczny abonament ECO dla mieszkańca posiadającego pojazd hybrydowy, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 40 zł

- abonament ECO na 7 kolejnych dni kalendarzowych dla posiadacza pojazdu hybrydowego, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, upoważniający do nieograniczonego postoju określonego pojazdu w obszarze całej SPP - 100 zł

Opłata dodatkowa za nieopłacony postój w SPP wynosi 200 zł. Tyle samo zapłaci kierowca, który przekroczył czas parkowania, ale jeśli zapłaci karę w ciągu 7 dni, to zaoszczędzi 100 zł.