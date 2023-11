Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej szpitala w Słupsku przeszedł remont. Nowa zasada - nic poniżej łokcia

– Natomiast w odświeżonych, pozabiegowych salach chorych ustawiliśmy łóżka tak, by zespół medyczny miał dostęp do chorego z trzech stron. To już standard zgodny z wymogami epidemiologicznymi. Podobnie jak zasada „nic poniżej łokci” czyli czyste, nie osłonięte rękawami i nie ozdobione biżuterią ręce medyków. To wszystko, by zminimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych – dodaje ordynator.

Nowe meble, odświeżone ściany i zmiany lokalowe jednak nie zagwarantują sukcesu bez odpowiedniego zarządzania oddziałem, za które odpowiedzialni są ordynator i pielęgniarka oddziałowa. Tu szef oddziału postawił na tzw. system ordynatorsko-konsultacyjny. – Każdy z pododdziałów: chirurgiczny ogólny i chirurgiczny onkologiczny ma zastępcę ordynatora, który zachowuje dużą samodzielność. Natomiast najważniejsze decyzje konsultujemy systematycznie na raportach, podczas których omawiamy przypadki konkretnych pacjentów, ich diagnostyki oraz leczenia, i podczas których ordynator poodejmuje ostateczne decyzje – tłumaczy J. Feszak.

Ordynator podkreśla też rolę wprowadzenia prehabilitacji na oddziałach zabiegowych. Czyli odpowiedniego przygotowania pacjenta do operacji - zarówno mentalnego, i jak i fizycznego. To spotkania z dietetykiem w celu zrzucenia wagi lub odpowiedniego odżywienia organizmu, z psychologiem w celu odpowiedniego nastawienia do leczenia, zaprzestania stosowania używek, zadbanie o odpowiednią kondycję pacjenta – dzięki czemu szybciej wróci on do sprawności. Ponadto w koordynowanym leczeniu, na które stawia współczesna medycyna, musi uczestniczyć kompletny i kompetentny zespół lekarsko- pielęgniarski, a w słupskim szpitalu to również wspomniany dietetyk i rehabilitant. Takie podejście gwarantuje skrócenie pobyty pacjenta w szpitalu, jego szybsze dochodzenie do dobrego stanu i ograniczenie kosztów dla szpitala.