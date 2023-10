Oszustwa w czasie pandemii. Prokurator żąda bezwzględnej kary więzienia dla głównej oskarżonej

Sąd Rejonowy w Słupsku zasiadł nad aktami sprawy przeciwko mieszkańcom Słupska, którzy w czasie pandemii zarabiali na fikcyjnej sprzedaży rękawiczek gumowych jednorazowych – towaru wówczas niedostępnego. Prokuratura Okręgowa w Słupsku oskarżyła pięć osób o oszustwa, ale cała ława oskarżonych świeciła pustkami. To jednak nie było przeszkodą w rozpoczęciu rozprawy, ponieważ wszyscy zostali o niej powiadomieni prawidłowo. W tej sytuacji obecność oskarżonych, którzy odpowiadali z wolnej stopy, była ich wyborem.

Prowadzący śledztwo prokurator Paweł Wnuk odczytał akt oskarżenia przeciwko 44-letniej Małgorzacie C., 40-letniemu Tomaszowi D., 40-letniemu Rafałowi M., 36-letniej Annie Ł. oraz 40-letniemu Dawidowi B. ze Słupska. Zarzuty dotyczą popełnienia w sumie 592 przestępstw fikcyjnego wystawiania na sprzedaż na portalu Allegro gumowych rękawiczek jednorazowych i wyłudzenia od klientów portalu łącznej kwoty w wysokości prawie 70 tysięcy złotych. Proceder polegał na tym, że oferowane na Allegro gumowe rękawiczki jednorazowe po zakończeniu transakcji nie były wysyłane kupującym. Każdy z klientów został oszukany na kwotę od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Oszukańcze transakcje trwały od maja do sierpnia 2020 roku. Główną oskarżoną jest Małgorzata C., która namówiła do przestępstwa Tomasza D., Dawida B. oraz Rafała M. Natomiast Anna Ł. do popełnienia przestępstwa została namówiona natomiast przez Tomasza D.