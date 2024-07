Oto najpiękniejsze kamienice w Słupsku. Rozstrzygnięto kolejną edycję miejskiego konkursu

Konkurs kierowany był do właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych (np. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych), którzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykonali remont elewacji kamienicy lub bloku. Jednak z udziału w konkursie wyłączone zostały budynki stanowiące w 100 proc. własność miasta.

Urzędnicy wskazują, że głównym celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców do podejmowania działań poprawiających walory estetyczne miasta. Właściciele nieruchomości zgłoszenia do konkursu wysyłać mogli do 10 maja. W piątej edycji plebiscytu wpłynęło ich 9.