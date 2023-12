Pan Janek - fotoreporter. Premiera filmu o Janie Maziejuku już w niedzielę, 17 grudnia

Usłyszymy wiele anegdot i zabawnych historyjek. Dowiecie się, dlaczego fotoreporter i reporter musieli zmawiać pacierz, dlaczego mieszkaniec pewnej wsi wrzucał nazwisko Maziejuk w stek przekleństw, co kazał Maziejuk zrobić sławnemu Grechucie. Będą jednak pokazane także te epizody z pracy fotoreportera, które wcale nie były zabawne, a przeciwnie, i kończyły się nawet w sądzie.

Biografia bohatera filmu to oś służąca pokazaniu, jak młody chłopak z biednej chłopskiej rodziny, wcześnie osierocony, najpierw przez ojca, potem przez matkę, po szkole zawodowej i pracujący fizycznie jako mechanik, kierowca czy mistrz na produkcji, jednocześnie oddaje się swojej fotograficznej pasji, aż wreszcie zostaje najbardziej szanowanym fotoreporterem w regionie.

Twórcy fiilmu starali się znaleźć też odpowiedź na pytanie, dlaczego zdjęcia pana Jana są wyjątkowe i co decyduje o olbrzymiej wartości jego pracy. Nie tylko dla lokalnych i regionalnych czasopism, ale i dla różnych kręgów związanych z regionalizmem.

Kim jest?

Jan Maziejuk to wieloletni fotoreporter prasowy, pracujący między innymi w tygodniku „Zbliżenia” i dzienniku „Głosie Pomorza”, związany także z „Powiatem słupskim” i współpracujący z wieloma pismami ogólnopolskimi, przede wszystkim o profilu rolniczym. Chociaż urodził się w Jagodnicy na Podlasiu, to już jako bardzo młody człowiek związał się z Pomorzem. Najpierw pracował w Miastku i okolicznych wsiach, następnie trafił do Słupska, gdzie osiadł na stałe.