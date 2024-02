Paweł Szewczyk kandydatem na prezydenta Słupska z ramienia Koalicji Obywatelskiej

- Bardzo się cieszę, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o rekomendowaniu Pawła Szewczyka jako kandydata na prezydenta Słupska. To bardzo doświadczony samorządowiec, od 18 lat jest radnym miasta Słupska, bardzo zaangażowanym w sprawy swojego miasta, był także wiceprzewodniczącym Rady Miasta swego czasu. W Platformie Obywatelskiej jest od 2011 roku, przed laty był szefem lewicy w Słupsku – to też część jego biografii. Z wykształcenia magister inżynier, skończył studia inżynierskie MBA, jest absolwentem prawa i administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Liderów w Warszawie. To doświadczony samorządowiec i menadżer z pomysłem na Słupsk – reprezentował kandydata poseł Konwiński.

- Wczoraj Rada Powiatu Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy do Rady Miasta Słupska, do Rady Powiatu, Rady Gminy Potęgowo, Rady Miasta w Ustce oraz kandydatów na burmistrza Ustki, wójta gminy Potęgowo oraz na prezydenta miasta Słupska – mówił podczas konferencji prasowej Zbigniew Konwiński.

- Dzisiaj rozpoczyna się kampania wyborcza. Wybory to święto demokracji, dlatego zachęcam do uczestnictwa w głosowaniu 7 kwietnia. Często słyszę, że ludzie nie głosują, bo brakuje konkretów, że programy są ogólne, niektórzy kandydaci w ogóle nie mają propozycji programowych. Dlatego chcę podejść do kampanii inaczej – dla mnie liczą się tylko konkrety – mówił Paweł Szewczyk. - Dzisiaj podam pierwszy konkret dla mieszkańców Słupska. Ostatnio usłyszałem, że aktualne władze miasta postanowią dokonać modernizacji hali Gryfia, zaprzestając działań w kierunku budowy nowej hali. Informacja ta zelektryzowała mnie i na pewno wielu mieszkańców miasta. Dlatego składam deklarację, że jako prezydent miasta podejmę szybkie działania w kierunku budowy hali widowiskowo-sportowej z funkcją biznesową i konferencyjną w Słupsku. Hala Gryfia powstała w 1982 roku. Miałem wtedy rok. Jej budowa trwała w stanie wojennym. Nie spełnia wymogów organizacji imprez masowych. Skąd pieniądze? Trzeba powiedzieć sobie jasno. Przez ostanie 9 lat władza wykonawcza nie zrobiła nic. Aby porządnie podejść do tak dużej inwestycji, trzeba wybrać dobrze skomunikowane miejsce, z możliwością budowy parkingów wielopoziomowych, trzeba to skonsultować z mieszkańcami. Potem zastanowić się, jakie funkcje miałaby pełnić. Na dzisiaj, nawet gdyby pojawiły się możliwości finansowanie z rządu lub Unii Europejskiej i tak nie będziemy mogli przystąpić, bo nie jesteśmy przygotowani – mówił kandydat na prezydenta Słupska.