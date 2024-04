Rafał Konon został wójtem gminy Ustka. Anna Sobczuk-Jodłowska odchodzi ze stanowiska po ponad 17 latach Bogumiła Rzeczkowska

Rafał Konon - nowy wójt gminy Ustka Łukasz Capar

W gminie Ustka po zaciętej kampanii wyborczej druga tura należała do Rafała Konona, kończącego kadencję wicestarosty słupskiego. Dotychczasowa wójt Anna Sobczuk-Jodłowska zdobyła 174 głosy mniej. Jednak to nie koniec walki, bo do sądu wpłynął protest wyborczy dotyczący ważności wyborów do rady gminy.