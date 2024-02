Pierwszy w Europie pies, który wykrywa waluty. Popisy sprytnej Poli w Szkole Policji w Słupsku

- Praktyczne możliwości psa wykrywającego banknoty zaprezentowali w słupskiej Szkole Policji funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Poli jest pierwszym psem w Europie, który wyszkolony został do wykrywania walut – informuje Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku.

W Szkole Policji w Słupsku odbyła się prezentacja wybranych możliwości wykrywczych psa w ramach popołudniowych zajęć dla zainteresowanych słuchaczy. Jak widać na zdjęciach pokaz cieszył się popularnością.

- Funkcjonariusze Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni mł. asp. Artur Nowakowski i st. apl. Julia Huba przyjechali do słupskiej Szkoły Policji z czworonożną funkcjonariuszką o imieniu Poli – relacjonuje rzecznik. - To labrador retriever, który jako pierwszy w Europie został wyszkolony do wykrywania walut.

Szkolenie Poli odbyło się kilka lat temu w Norymberdze w ramach specjalnego międzynarodowego projektu. Poli była pierwszą specjalistką w tej dziedzinie. Kolejny pies został wyszkolony dla służb skarbowych Szwajcarii, a następne dwa - dla służb niemieckich.