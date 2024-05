Planowana budowa parkingu przy ul. Mikołajskiej wzbudza emocje mieszkańców. Niektórzy woleliby park i plac zabaw

- Czy młodzi mieszkańcy Słupska nie zasługują na wypoczynek bez wdychania spalin i hałasu? Zadbajmy o nich i ich komfort zabawy. I tak pobliskie boisko, które służyło nieco starszym dzieciom już przerobiono na parking.

- Nie chcę betonowego parkingu w sercu miasta, bowiem jestem przeciwna wycince drzew oraz betonowaniu przestrzeni. Proponuję rewitalizację tego miejsca z przeznaczeniem na kreatywny park dla rodzin z dziećmi z przestrzennymi zabawkami, które będą uczyć i pozwalać na edukację w ruchu pośród zieleni.

- Miejsce wyznaczone na parking, tuż przy żłobku, gdzie wychodzą okna i tarasy sal żłobkowych jest niepraktyczna. Dzieci mają spokój i ciszę, a państwo fundujecie im ciągły ruch samochodowy, tuż pod samymi oknami – piszą przeciwnicy koncepcji.

Władze miejskie zapewniają, że parking ma być „typowo zielony”. Z 39 drzew znajdujących się na tym terenie, jedynie pięć ma zostać usuniętych. Dodatkowo, część miejsc ma zostać przeznaczona wyłącznie na użytek rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Miasto planuje także uatrakcyjnić teren należący do placówki, wyposażając go w nowe urządzenia do zabawy.