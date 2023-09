Pobiegnij, pomożesz zwierzakom! Charytatywna akcja już w niedzielę na stadionie w Słupsku

Organizatorem IX Słupskiego Biegu Charytatywnego na rzecz zwierząt "Pobiegnij - pomożesz!" jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Słupsku w partnerstwie z fundacją Wychowanie przez Sport.

Bieg odbędzie się w niedzielę, 1 października 2023 roku na stadionie 650-lecia w Słupsku po “Biegu Przyjaciół Zwierząt” ok godz.

11. Wszyscy uczestnicy biegu muszą stawić się najpóźniej 20 minut przed startem. Długość trasy wynosi 7 km.

Jednak wcześniej odbędzie się bieg dla wszystkich, który wolą krótsze dystanse. Ok godz. 11 odbędzie się start biegu na 800m pod hasłem „Bieg Przyjaciół Zwierząt”. W biegu może uczestniczyć każdy! Bieg będzie miał luźną formułę przyjacielską, tak więc

z dystansem poradzi sobie każdy.

Zgłoszenia do biegu:

https://zapisy.domtel-sport.pl/ix-slupski-bieg-charytatywny-na-rzecz-zwierzat-pobiegnijpomozesz-v9909.pl.html

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Mogą wziąć w nim udział osoby, które do dnia 1 października 2023 r. do godz. 10.30 dokonały zgłoszenia - wykupu cegiełki o wartości co najmniej 40 zł i wypełniły formularz zgłoszeniowy.

Rejestracja zawodników i odbiór numerów startowych odbywać się będzie w dniu biegu - w godz. 10.00 – 11.00 w Biurze Biegu znajdującym się przy stadionie 650-lecia ul. Madalińskiego 1.

Warunkiem uczestnictwa w biegu osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda jej rodziców lub opiekunów prawnych wyrażona na formularzu zgłoszeniowym.

Impreza ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały jednak nagrody, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich zawodników, którzy posiadają wykupioną cegiełkę, po zakończeniu biegu. Organizator zapewnia uczestnikom wodę do picia.

Zebrane fundusze zostaną przekazane schronisku dla zwierząt w Słupsku.