Podziel się jedzeniem po świętach. Z jadłodzielni w Słupsku korzysta mnóstwo potrzebujących

- Byłam zaskoczona, bo wszystko znika błyskawicznie. Wkładałam żywność do lodówki, a obok już stał starszy pan, który czekał, aż odejdę - mówi pani Agnieszka.

Pani Beata przychodzi tu regularnie.

- W drugi dzień świąt myślałam, że lodówka będzie pełna, bo wiem, że mnóstwo ludzi przynosiło tu jedzenie, a tymczasem były pustki. I to nie dlatego, że tak mało przynosimy, ale dlatego, że tak wielkie jest zapotrzebowanie. Zachodzę tu często. Dla mnie to niewiele kupić paczkę więcej sera żółtego, czy wędliny, ale dla innego człowieka to naprawdę dużo. To przykre, że tak wiele ludzi jest w bardzo trudnej sytuacji. Im naprawdę brakuje pieniędzy na jedzenie - mówi słupszczanka.