Pomorskie firmy pod lupą inspektorów. Pracownicy skarżą się na pracodawców

Środek lipca, trasa Słupsk - Ustka. Trwa budowa drogi krajowej, z nieba leje się żar. Pracownicy kierujący ruchem mają dosyć pracy w pełnym słońcu, bez dostępu do toalety i wody do picia. Podczas upałów zdarzyło się nawet kilka omdleń.

- Co to jest? Przy 30-stopniowym upale pić się chce cały czas. Ale jak się człowiek odwodni, to przynajmniej sikać się nie chce - mówili z przekąsem pracownicy w rozmowie z „Głosem”. - Stoimy w szczerym polu, nie mamy żadnych schronień przed słońcem czy deszczem. Warunki pracy są fatalne.