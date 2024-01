Poseł Müller pyta, gdzie jest 20 mln zł dla Uniwersytetu Pomorskiego. Wiceminister odpowiada

Słupski poseł PiS Piotr Müller poinformował, że rząd wstrzymał przekazanie 20 mln zł Uniwersytetowi Pomorskiemu w Słupsku na modernizację akademików. Zażądał odpowiedzi w tej sprawie. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawa przyznania tych środków będzie zweryfikowana przez zespół, który oceni to pod kątem potrzeb uczelni.

Sprawa dotyczy nie tylko Uniwersytetu Pomorskiego, ale także kilkunastu innych uczelni w kraju. Słupski uniwersytet w listopadzie i grudniu 2023 r. otrzymał 60 mln zł na kolejne inwestycje. Decyzja w tej sprawie została podjęta jeszcze, gdy premierem był Mateusz Morawiecki. Jednak część środków, tj. 20 mln zł z przeznaczeniem na poprawę i modernizację domów studenckich została zablokowana już przez obecny rząd. - Z niedowierzaniem przyjąłem informację, że wstrzymano wykonanie podpisanej i zleconej do wykonania decyzji premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie przyznania 20 milionów złotych na rzecz słupskiej uczelni. Środki miały być przeznaczone na modernizację akademików uniwersytetu. Ich przekazanie zostało wstrzymane po objęciu rządu przez Donalda Tuska. Zwróciłem się w tej kwestii do ministra finansów o szczegółowe wyjaśnienia. Będę też pytał o to w czasie obecnego posiedzenia Sejmu - mówi Piotr Müller, poseł na Sejm RP.

Zdaniem posła, wstrzymanie przekazania 20 mln zł jest zaprzeczeniem zasady zrównoważonego rozwoju. - Ostatnie lata to dynamiczny rozwój Uniwersytetu Pomorskiego. Czy nowy rząd chce odwrócić ten trend? – komentuje i pyta Piotr Müller. Zaznaczył, że w ubiegłym roku Akademię Pomorską w Słupsku udało się przekształcić w Uniwersytet Pomorski. To jest ogromy impuls rozwojowy dla całego regionu i ogromna szansa dla młodych ludzi. Podczas środowego posiedzenia Sejmu poseł Piotr Müller oficjalnie zapytał przedstawicieli rządu o wspomniane 20 mln zł. Odpowiedział mu Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. - W ostatnich latach pieniądze trafiały do uczelni, które były politycznie powiązane z poprzednią władzą. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o wstrzymaniu tego typu inwestowania w uczelnie, które były wybierane z klucza partyjnego, a nie merytorycznego. To nie znaczy jednak, że nie wrócimy do tego typu inwestowania w uczelniach. Chcemy to zweryfikować i zobaczyć, czy rzeczywiście są przesłanki na przyznanie środków. Zostanie powołany zespół – nie, jak było do tej pory arbitralną decyzją ministra – który oceni to pod kątem potrzeb danej uczelni.

Co na to Uniwersytet Pomorski? - Na ten moment możemy potwierdzić, że nie otrzymaliśmy części przyznanych środków. To jest 20 milionów złotych na modernizację akademików. Z tego co nam wiadomo, sprawa dotyczy kilkunastu uczelni w kraju. Liczymy na to, że decyzje dotyczące dotacji zostaną podtrzymane. Czekamy na stosowne informacje w tym zakresie z ministerstwa – poinformował „Głos” Grzegorz Hilarecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Pomorskiego.

