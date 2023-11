Postępuje przebudowa stadionu Gryfa Słupsk. W przyszłym roku mecze będą mogły być rozgrywane w świetle jupiterów [ZDJĘCIA]

Ku końcowi zbliża się inwestycja wyczekiwana przez kibiców słupskiego klubu. Mecze w świetle jupiterów będą mogły być rozgrywane już w przyszłym sezonie.

- Wszystko idzie zgodnie z planem. Termin realizacji inwestycji to koniec kwietnia i nie jest on zagrożony. W tej chwili zwiezione zostały jupitery i powinny do końca roku być postawione – przekazała w rozmowie z „Głosem” Agnieszka Klimczak, dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.