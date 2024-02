Prąd z morskiej farmy wiatrowej RWE będzie odbierany w gminie Redzikowo

Decyzja obejmuje budowę lądowej stacji elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą techniczną, traktami światłowodowymi oraz przyłączem do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Stacja powstanie na terenie gminy Redzikowo. Wydana decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest prawomocna i ostateczna.

- Budowa lądowej stacji elektroenergetycznej to jeden z kluczowych elementów infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. Baltic II. Dzięki niej możliwy będzie przesył energii elektrycznej z morskiej stacji elektroenergetycznej na ląd i wprowadzenie tej energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mówiąc obrazowo – dzięki tej infrastrukturze będziemy mogli przesłać zieloną energię wygenerowaną przez morską farmę wiatrową F.E.W. Baltic II do około 350 tysięcy polskich gospodarstw domowych – poinformował Tomasz Kreft, Team Lead Consenting at RWE.

Decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest kolejną po decyzji środowiskowej dla infrastruktury przyłączeniowej, jaką w ostatnich tygodniach RWE zabezpieczyło dla projektu F.E.W. Baltic II. Decyzja obejmuje: lokalizację stacji lądowej oraz wprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej stację RWE z infrastrukturą PSE, a także budowę infrastruktury technicznej wraz z przyłączami zewnętrznymi, budynkiem technicznym stacji oraz drogami dojazdowymi.