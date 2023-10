Prawomocnie skazany słupski radny Kamil B. stracił mandat samorządowca

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej ukazało się obwieszczenie komisarza wyborczego w Słupsku sędziego Marka Laguta w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Słupsku. Kamil B. stracił mandat na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku.

Mandat radnego Miasta Słupska wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 4 zgłoszonej przez KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska wygasł 20 września 2023 roku – w dniu, w którym Sąd Okręgowy w Słupsku ogłosił prawomocny wyrok.

Kamil B. radny z Klubu Platformy Obywatelskiej (został już wyrzucony i z klubu, i z partii) został skazany za płatną protekcję i oszustwa. W 2020 roku słupski radny obiecał kilku osobom załatwienie mieszkań komunalnych, powołując się na swoje wpływy w ratuszu. Wziął za to pieniądze. Pięć osób chętnych na mieszkania komunalne zapłaciło mu w sumie 12,5 tysiąca złotych, z tym, że w jednym przypadku chodziło o pożyczkę w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Pokrzywdzeni uwierzyli w możliwości Kamila B., bo jako radny wzbudzał ich zaufanie. Motywem działania Kamila B. były jego długi - kwoty od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Nie spłacał pożyczek, za co wytoczono mu kilkanaście spraw cywilnych. Według świadków uprawiał hazard i przegrywał pewne kwoty.