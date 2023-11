Promocja albumu o kościele Mariackim w Słupsku pod redakcją Michała Rycherta. Już w ten piątek, 1 grudnia

- Kościół Mariacki w Słupsku to najdostojniejsza budowla w Słupsku, lecz jak dotąd nie doczekała się osobnej monografii. Już od momentu wydania albumu dedykowanego kościołowi św. Jacka, który ukazał się w 2021 roku, pojawiały się głosy, aby również kościół Mariacki, ze swoją bogatą historią i pięknym wyposażeniem, został w odpowiedni sposób zaprezentowany - pisze Michał Rychert. - Właśnie nadrobiono tę zaległość. Ukazał się album zatytułowany "Kościół Mariacki w Słupsku. Historia, sztuka, wiara".

- Nie wszystko, co w ciągu wieków zostało w nim zgromadzone, zachowało się do naszych czasów. Z najstarszych zabytków przetrwała tylko Grupa Ukrzyżowania, bogato zdobiona ambona oraz dwa epitafia, które na szczęście nie zostały zniszczone w pożodze II wojny światowej - opisuje Michał Rychert. - Cennym odkryciem nieznanych dotąd zabytków okazały się pergaminowe karty lub ich fragmenty z ksiąg liturgicznych z przełomu XV i XVI wieku, o których istnieniu dotąd nic nie wiedziano. Stanowią one część większej całości, a mianowicie posłużyły za okładki Kirchenregister (rejestrów kościelnych) z XVI i XVII, które obecnie są przechowywane w słupskim oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie. Zbiory tego archiwum okazały się cennym źródłem archiwaliów ilustrujących historię kościoła Mariackiego. Spośród dwustu sześciu tomów związanych z naszym kościołem, z których najstarszy jest datowany na 1534 rok, wybrano najciekawsze.