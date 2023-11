Przebudowa drogi krajowej nr 21. Woda zalewa Grabno pod Ustką

Ostatnie opady dały się we znaki mieszkańcom podusteckiego Grabna. Na posesjach mieszkańców sąsiadujących z drogą, pojawiła się woda.

- W miejscowości Grabno w wyniku przebudowy drogi zostały zalane - i to dosłownie - działki graniczące z ulicą – zaalarmowała nas nasza czytelniczka. - Jest to odcinek drogi za rondem w kierunku Słupska do działki, na której stoi sklep. Tereny są całkowicie zalane, woda stoi, nie zrobiono żadnych przepustów. Kiedyś był tam rów, w którym zbierała się woda opadowa i nie wlewała się na działki. Jednak w czasie remontu rów został zakopany, a chodnik wyłożony polbrukiem. Woda nie ma ujścia. Wygląda to jak małe stawy. Zalane są działki i ogródki mieszkańców. A zimową porą będzie jeszcze gorzej.

Czytelniczka obawia się, że gdy drogowcy opuszczą już plac budowy, nie będzie do kogo wystąpić z roszczeniami. O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy Mateusza Brożynę, rzecznika prasowego gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.