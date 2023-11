Wkrótce koniec przebudowy drogi krajowej nr 21 na trasie Słupsk - Ustka

- Aktualny stopień rzeczowy zaangażowania robót przy inwestycji na DK 21 ze Słupska do Ustki to około 90 procent – mówi Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Obecnie obowiązujący termin ukończenia to 6 grudnia 2023 roku. Inwestor nie przewiduje przedłużenia tego terminu.

Mateusz Brożyna dodaje, że pozostało jeszcze dokończenie robót brukarskich, ułożenie warstwy bitumicznej na ostatnich wahadłach, dokończenie prac związanych z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego, oznakowanie poziome i pionowe oraz nasadzenia.

Przebudowa drogi krajowej nr 21 na 13-kilometrowym odcinku od ulicy Handlowej w Słupsku do ronda w Ustce rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. Według umowy inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcą – firmą COLAS Polska - nowa droga miała być gotowa w połowie 2023 roku. Jednak pojawiły się opóźnienia, które już latem 2022 roku szacowano nawet na rok. Na etapie robót okazało się, że są błędy w projekcie, problemy z przekładaniem istniejących instalacji, których nie wykazano na mapach. Wygasły też niektóre uzgodnienia, bo projekt został sporządzony w 2017 roku. Z uzyskaniem nowych uzgodnień były problemy, bo zmieniły się przepisy. W końcu wymieniono podwykonawców. Podpisano aneks do umowy. Wykonawca zaczął nadrabiać zaległości.