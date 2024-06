Przedszkolu Miejskiemu nr 6 w Słupsku nadano imię

- Tak jak istnieją cztery pory roku tak samo w naszym przedszkolu dzieci przez cztery kolejne lata mogą rozwijać się i spędzać kreatywnie czas, by na końcu wydać wspaniałe owoce i ruszyć dalej, by bez obaw rozpocząć naukę w szkole – informuje pani dyrektor.

A poza tym kasztany to jeden z najbardziej charakterystycznych znaków rozpoczynającej się jesieni – pory roku rozpoczynającej każdy nowy rok edukacji przedszkolnej.

Jak informuje Beata Wojtecka, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku, nazwa „Kasztanowy Domek” odnosi się do przepięknej lokalizacji placówki. Mieści się ono przy ulicy Wandy, która słynie z dużej liczby kasztanowców. Jest to miejsce sprzyjające wielu ciekawym zabawom w okresie jesiennym i wiosennym, a także spacerom edukacyjnym. Nie tylko dzieci, ale także dorośli mają na pewno wiele ciepłych wspomnień i skojarzeń związanych z jesiennym zbieraniem kasztanów.

Ponadto nazwa „Kasztanowy Domek” jest również nawiązaniem do historii tego miejsca. Był on bowiem przed wojną i w czasie jej trwania domem Isabel Sellheim (1929 - 2018) – honorowej obywatelki Miasta Słupska, Niemki działającej aktywnie na rzecz porozumienia międzynarodowego. To w tym miejscu urodziła się i wychowała, stawiała swoje pierwsze kroki, poznawała świat i przeżywała swoje dzieciństwo.

- Pragniemy, aby to miejsce pozostało drugim domem dla kolejnych pokoleń młodych słupszczan, by dalej była to przestrzeń dobrych, budujących relacji, które służą wychowaniu i zdobywaniu nowych doświadczeń, stawianiu pierwszych kroków oraz przeżywania pięknego czasu dzieciństwa – przekazała Beata Wojtecka.

W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, zaprzyjaźnionych jednostek oraz członkowie społeczności przedszkolnej.