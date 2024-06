Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim

W sobotę Gryf zapewnił sobie awans do III ligi. Około godziny 21. piłkarze Gryfa dotarli do Słupska z Kwidzyna, gdzie rozegrali decydujący o losach awansu mecz z Suprą. Na zawodników i trenerów czekali licznie zgromadzeni kibice. Było wspólne świętowanie, tort, fajerwerki i okolicznościowe koszulki. Wszystko to przy świetle jupiterów zmodernizowanego stadionu przy ulicy Zielonej.

Łukasz Capar