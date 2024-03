Robert Biedroń: Koalicja rządząca będzie wspierać rozwój małych i średnich miast

Odniósł się również do protestów rolników, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu Zielonego Ładu.

- Myślę, że Unia Europejska powinna odpowiadać na to, jakie są apele ze strony mieszkańców UE, także rolników i weryfikować swoją politykę. Do tej weryfikacji potrzebne jest wysłuchanie wielu głosów. Słupsk, jeśli chodzi o Zielony Ład, dostanie ogromne wsparcie. To bardzo skomplikowany program, który nie jest zero jedynkowy. Wymaga weryfikacji, ale jest niezwykle potrzebny do tego, żeby takie regiony jak Słupsk też się rozwijały – powiedział były prezydent Słupska. - Dzisiaj zagrożeniem jest Putin, nie Zielony Ład. Europę i świat zalewa tanie zboże z Rosji i to jest największe zagrożenie. Unia Europejska musi zamknąć granice dla tego zboża, żeby nie zalewało rynków europejskich i wspierać w ten sposób rolników.