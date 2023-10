Robot chirurgiczny trafi do szpitala w Słupsku w najbliższych tygodniach

Aby jednak móc wykorzystywać robota podczas operacji, musi zostać przeszkolony zespół medyczny, a to potrwa, – Rozpoczęcie stosowania robota wymaga dostosowania sal operacyjnych oraz przeszkolenia chirurgów, które trwa nawet kilka tygodni. Planujemy, że zabiegi zaczniemy z początkiem przyszłego roku. Robot będzie wykorzystywany w chirurgii ogólnej, ginekologicznej, urologicznej oraz prawdopodobnie laryngologicznej. Urządzenie jest przedłużeniem ręki chirurga, ale może wykonywać dużo precyzyjniejsze zabiegi, jest mniej inwazyjne dla pacjenta i tym samym operowane osoby szybciej dochodzą do siebie – mówi Tomasz Toczyłowski, dyrektor do spraw lecznictwa w słupskim szpitalu.

W słupskim szpitalu na testach było kilka robotów operacyjnych różnych firm. Stąd, mimo że powszechnie mówi się, że będzie to Da Vinci, to do chwili wyboru dostawcy, nie jest to przesądzone.

– Ostanie lata to czas, gdy znacznie rozwinął się w naszej placówce zakres operacji przeprowadzanych metodami laparoskopowymi, czyli małoinwazyjnymi bez użycia tradycyjnego skalpela – mówił podczas testów robota Da Vinci Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Dzięki zastosowaniu tych metod pacjenci dużo szybciej dochodzą do zdrowia, mają dużo mniejsze dolegliwości bólowe, szybciej się rehabilitują i wcześniej wychodzą zdrowi ze szpitala do domu. Ponieważ zabiegi laparoskopowe są w słupskim szpitalu stosowane z dużym powodzeniem, kolejnym pożądanym etapem unowocześniania zabiegów proponowanych przez placówkę jest zakup robota operacyjnego – mówił Sapiński.