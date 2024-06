Rozbiórka dworca PKP w Słupsku. Zobacz, co dzieje się na placu budowy [ZDJĘCIA]

Rozbiórka dworca PKP w Słupsku dobiega końca. Teraz ciężki sprzęt zajmuje się m.in. oczyszczaniem przyszłego placu budowy. W miejscu dawnego obiektu wybudowanego w 1990 roku ma bowiem stanąć „brama do miasta”, czyli nowoczesny dworzec o ciekawej, kubistycznej bryle wykończonej ceramicznymi płytami w kolorze ceglanym. Punktem wyróżniającym nowy budynek ma być pasaż prowadzący w stronę peronów.

Przestrzeń obsługi podróżnych zlokalizowany będzie w północnej części nowego budynku. Dostaniemy się do niej bezpośrednio z otwartego pasażu prowadzącego na perony. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje połączone ze sobą schodami i windą. Zajmie on znaczną część jego parteru oraz piętra. Będzie urządzony nowocześnie i zgodnie ze współczesnymi trendami – utrzymany w biało-szarej kolorystyce. „Ciepła” wnętrzu dodadzą okładziny wykonane z drewnianych listewek w kolorze jesionu, które znajdą się na ścianach w okolicach kas. Z drewna i zamontowanych pomiędzy nimi liniowych opraw zostaną wykonane sufity holu. Na pierwszej kondygnacji znajdą się również lokale komercyjne, natomiast na piętrze kasy biletowe, toalety, poczekalnia wraz niewielkim kącikiem zabaw dla dzieci. Przestrzenie obsługi podróżnych będą wyposażone w elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, gabloty z rozkładami jazdy pociągów oraz wygodne ławki dla podróżnych, przy których w poczekalni znajdą się stacje do ładowania smartfonów. W południowej części dworca na parterze zaprojektowano przestrzeń pod prawie 100-metrowy lokal handlowy, a na piętrze gastronomiczny. Trzecią kondygnację dworca zajmie Straż Ochrony Kolei – podaje PKP.