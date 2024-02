Różowy fiat 126p i Joaannn. Zakochana w maluszku przemierza świat [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wiosna, ach to Ty!

Różowe cacuszko

- To był spontaniczny zakup. - Po prostu przeglądałam ogłoszenia motoryzacyjne szukając normalnego auta do jazdy tak na co dzień – wyjaśnia. – Moje oczy skierowały się na maluszki. I i tak przy rolowaniu ofert, ten od razu przykuł moją uwagę. No i na drugi dzień już go miałam. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Może wszystkich to zdziwi, ale początkowo był w srebrnym kolorze. Ogólnie pierwszy zamysł był taki, aby do niego dodać różowe dodatki. Było jednak zbyt mało wyraziście. Dlatego podjęłam decyzję: jak szaleć to na całego i zapadła decyzja, że maluch będzie cały różowy plus czarne detale. Plan na przemalowanie auta był rozłożony na dwa tygodnie, niestety wydłużył się do dwóch miesięcy. Raz, że podczas szlifowania zostały odkryte pod wierzchnim kolorem kolejne dwa co wydłużyło pracę, a dwa niestety do garażu, w którym był malowany musiałam dojeżdżać dość spory kawałek, więc zostały mi tylko weekendy. Chciałam brać czynny udział w jego przemianie, rozkręcałam, szlifowałam (o zgrozo), tu nawet mój syn mi pomagał, również malowałam, wyszło jak wyszło ważne, że to ja jestem zadowolona. Składanie „do kupy” to chyba najgorszy etap. Bo już chciałam wsiąść i wyjechać nowym cudeńkiem…