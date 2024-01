Zimowe grzybobranie! Tak to możliwe! Przekonuje o tym nasza Czytelniczka (ZDJĘCIA)

Uwaga! To zaraźliwe

Las i grzybobranie kocha od dziecka. - Miłością do przyrody zaraziła mnie mama – opowiada kobieta. - Ponad dziesięć lat temu przerodziło się to w ogromną pasję. Dzięki grupom grzybowym na portalach społecznościowych poznałam ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy do dziś pomagają mi zgłębiać wiedzę o grzybach.

Ucho bzowe to grzyb całoroczny, ale najczęściej spotykany zimą. Rośnie głównie na krzewach czarnego bzu. - To polski odpowiednik grzybów mun, ma przyjemną chrupką konsystencję, świetnie sprawdza się w daniach kuchni chińskiej czy w zupach – opowiada kobieta. - Zbieram również trzęsaka pomarańczowożółtego - to grzyb o właściwościach leczniczych, można z niego zrobić nalewkę czy syrop na górne drogi oddechowe. Zimą można spotkać też sporo grzybów niejadalnych za to cieszących oko - galaretnicę mięsistą, trzoneczkowatą, chrząstkoskórnika purpurowego, galaretnicę mięsistą, kubek prążkowany, kubecznik pospolity czy grzybówki dzwoneczkowate.

Pani Agnieszka jest też miłośniczką fotografii. Przygotowała kalendarz na ten rok - oczywiście w roli głównej grzyby!