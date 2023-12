Ryszard Sylka nie będzie kandydował na urząd burmistrza Bytowa w kolejnych wyborach (WIDEO)

Decyzja osobista

- Po raz osiemnasty spotykamy się w okresie przedświątecznym i po raz osiemnasty, a zarazem ostatni, jako burmistrz Bytowa mam zaszczyt stawać przed tak szacownym gremium i składać na Wasze ręce życzenia świąteczno-noworoczne - mówił Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Decyzję o niekandydowaniu na burmistrza Bytowa w nadchodzących wyborach podjąłem dosyć dawno, a jej powodem są względy osobiste. Mam świadomość, że każda moja ocena będzie subiektywna, ale może ta swoista retrospekcja nie tylko wywoła u Państwa wspomnienia sprzed kilku lat, ale jednocześnie spowoduje, że Wasza ocena będzie bardziej łaskawa.

Zdecydowałem się na to przypomnienie podejmowanych działań z ubiegłych czterech kadencji również po to, aby w sposób szczególny podziękować Państwu za zaufanie jakim byłem obdarzony w kolejnych wyborach samorządowych. Był to dla mnie wyjątkowy zaszczyt i honor móc reprezentować gminę Bytów na zewnątrz oraz realizować zadania, które coraz bardziej uatrakcyjniają nasze miasto. Każdego dnia otrzymany od Państwa mandat burmistrza Bytowa traktowałem jako zobowiązanie się do służby na rzecz naszych mieszkańców. Często podjęte przed laty decyzje i działania swój owoc zaczęły przynosić po czasie. Przykładem tego niech będzie chociażby cała sfera działań związanych z gospodarką odpadami. Decyzje z 2007 roku o rozwiązaniu porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej gospodarki odpadami, a następnie powołanie Spółki ZZO Sierzno oraz wybór metody rozliczeń, dzisiaj przynoszą nam realne korzyści w postaci stosunkowo niskich opłat za odpady. Decyzja z 2008 roku o przystąpieniu do budowy basenu i planowany wówczas termin jego realizacji wydawał nam się bardzo odległy. Dzisiaj już rozpoczęliśmy drugą dekadę korzystania z basenu, a nasze pociechy mogą, niemal do woli korzystać z niego w ramach zajęć szkolnych lub pozaszkolnych. W międzyczasie przeprowadzono gruntowny remont oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Przyborzycach, dokończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy i wielu miejscach zagospodarowano lokalnie wody opadowe lub podłączono je do istniejącej sieci burzowej. Zapewne z naszej pamięci coraz częściej umyka czas przebudowy rynku w Bytowie, który co prawda kosztem mocno zredukowanej zieleni stał się prawdziwym centrum miasta i na przestrzeni minionych 13 lat, od wiosny do jesieni, niemal w każdy weekend był sceną różnego rodzaju występów, prezentacji, kiermaszów lub spotkań. Przebudowa mostu nad Borują, rewitalizacja dworca i wprowadzenie komunikacji miejskiej też, przed laty wydawały nam się poza możliwościami małego miasta na Kaszubach. Dzisiaj widzimy jak biało-zielone autobusy z Byciem na tylnej szybie silnie wpisały się w nasz miejski krajobraz. Budowa świetlic wiejskich, budowa nowych remiz strażackich oraz zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych bardzo mocno wpłynęły zarówno na poprawę naszego bezpieczeństwa jak i na integrację lokalnej społeczności. W tym samym czasie powstało kilka obiektów sportowych, między innymi boiska piłkarskie i lekkoatletyczne, boiska z programu Orlik, skatepark, sala gimnastyczna w Niezabyszewie, ścieżki rowerowe, parki i place zabaw. Każda z mijających czterech kadencji zdominowana była inwestycjami drogowymi, które realizowaliśmy we własnym zakresie lub wspólnie z zarządcami dróg wyższego rzędu. Wśród ponad stu dróg pobudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych warto wspomnieć o zupełnie nowych, których zadaniem jest udrożnienie miasta w godzinach szczytu komunikacyjnego. Należą do nich ul. ks. Domańskiego, Przemysłowa, Przyborzycka i Prosta.