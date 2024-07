Seniorka wyrzuciła przez okno 15 tysięcy złotych rzekomemu policjantowi

Do słupszczanki zatelefonował mężczyzna, który powiadomił ją, że jej syn jest sprawcą wypadku i grozi mu tymczasowe aresztowanie. Jednak może odzyskać wolność, jeśli wpłaci kaucję. Gdy seniorka zgodziła się przekazać pieniądze, pod jej oknem pojawił się rzekomy pracownik policji. - Słupszczanka dopiero po wyrzuceniu koperty z pieniędzmi skontaktowała się z synem i ustaliła, że nie spowodował on wypadku – dodaje rzecznik słupskiej policji. - Policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie w związku z oszustwem i ustalają okoliczności zdarzenia.

Policja apeluje do członków rodzin seniorów, by nie pozwoliły, aby najbliżsi w ten sposób tracili dorobek swojego życia.

- Nie bądźmy obojętni i ostrzegajmy ich, że mogą do nich telefonować oszuści – mówi Jakub Bagiński. - Policjanci przestrzegają mieszkańców naszego powiatu przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze m.in. metodami "na policjanta", "wypadek" oraz "wnuczka". Działania prowadzone przez funkcjonariuszy przynoszą efekt i coraz więcej osób informuje mundurowych o tym, że nie dały się oszukać.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego policjanta z informacją o spowodowaniu wypadku przez jej bliskiego członka rodziny, a jedyną szansą, aby ta osoba nie trafiła do aresztu jest wpłacenie kaucji. Liczy się czas, dyskrecja i najlepiej kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

- Rozmówca otrzymuje od oszusta jasne zasady, do których bezwzględnie musi się stosować, aby członek rodziny nie trafił do aresztu. Po kilkudziesięciu minutach do drzwi mieszkania puka rzekomy przedstawiciel policji lub innej instytucji, który odbiera przygotowane środki pieniężne na kaucję. Nie trafiają one niestety do "potrzebującego członka rodziny", dlatego że całe zdarzenie jest wymyślone na potrzeby przeprowadzanego oszustwa - podsumowuje rzecznik.