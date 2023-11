"Siła kobieTY" - wystawa w CH Jantar w Słupsku. Portrety bohaterek, które wygrały z rakiem

Od 1 listopada z bezpłatnej mammografii korzystać mogą panie od 45 do 74 roku życia - tym samym z badań skorzystać może większa grupa kobiet. Czy skorzysta? Na razie statystyki nie są dobre - badania wykonuje mniej niż 40 procent uprawnionych do nich kobiet.

- Profilaktyka ratuje życie. Dlaczego więc tak niechętnie korzystamy z badań? To jedno z pytań, na które szukałyśmy odpowiedzi w naszej rozmowie z dwiema niezwykłymi kobietami - Wandą Rolirad ze Słupskiego Stowarzyszenia Amazonek w Słupsku oraz Elżbietą Betlińską z Darłowa. Obie panie nie tylko pokonały raka, ale od wielu lat wspierają inne kobiety, które usłyszały tą jakże przerażającą diagnozę - mówi Joanna Boroń, prowadząca spotkanie dziennikarka "Głosu". - Dziś ich misją jest nie tylko pomoc kobietom, w prawdopodobnie najtrudniejszych chwilach życia, ale i propagowanie badań profilaktycznych.

Superbohaterki na wyjątkowych fotografiach przypominają, że choroba onkologiczna nie jest wyrokiem. Projekt "Siła KobieTY" to promocja profilaktyki. Portrety kobiet, które wygrały walkę z nowotworem możemy oglądać w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. W sobotę, 4 listopada, odbyło się spotkanie z dwiema wspaniałymi kobietami, które opowiedziały o tym, jak trudną drogę przeszły od diagnozy do wygranej z rakiem.

- Jednym z najważniejszych wniosków płynących z naszego spotkania w Centrum Handlowym Jantar jest - badajmy się i namawiajmy do tego bliskie nam kobiety. Rak i badania profilaktyczne nie mogą być tematem tabu! Drogie panie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłyście, już dziś umówcie się na mammografię. Zabierzcie ze sobą, mamę, córkę, siostrę, przyjaciółkę - apeluje Joanna Boroń.

Dwanaście niezwykłych kobiet, które zmierzyły się z diagnozą "nowotwór", stały się inspirującymi bohaterkami, pokazując siłę, z jaką potrafią walczyć o swoje zdrowie. W Centrum Handlowym Jantar w Słupsku możemy oglądać wystawę zdjęć autorstwa Katarzyny Drejling. Przed obiektywem artystki stanęło 12 silnych kobiet, które w artystyczny sposób postanowiły podzielić się z nami swoją historią, pokazać siłę, piękno i zachęcić do badań profilaktycznych.

Wystawa "Siła kobieTY" jest podsumowaniem akcji profilaktycznej, która rokrocznie w październiku ma na celu nakłanianie pan do profilaktyki nowotworów piersi. Kobiety, które wygrały walkę z rakiem wzięły udział w wyjątkowej sesji fotograficznej - ich zdjęcia możemy oglądać w kilku miejscach na Pomorzu.

- Choroba uświadomiła mi, co jest w życiu najważniejsze. Zaczęłam inaczej widzieć świat, wyraźniej. Kocham ludzi i widzę, jakie to piękne, że każdy jest inny. Kochane kobiety, nawet jeżeli badania budzą w Was lęk, idźcie je zrobić. Też macie w sobie siłę, uwierzcie mi– mówi jedna z uczestniczek akcji, Łucja Dobak.

Wystawę zdjęć można zobaczyć do 14.11.2023r. w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Jednak pamiętajmy, że warto dbać o swoje zdrowie i życie przez cały rok.