Słupscy uczniowie spisali się na medal. Czytniki i tablety trafiły do ich szkół [ZDJĘCIA]

Otrzymane urządzenia mają pomóc niwelować zjawisko wykluczenia cyfrowego, a tym samym pomóc uczniom rozwijać ich kompetencje cyfrowe. To także forma docenienia miejscowych szkół, które pozytywnie wyróżniły się na mapie kraju podczas ostatniej edycji ogólnokrajowego sprawdzianu informatycznego.

- Pomysłów mamy dużo, szczególnie jeśli chodzi o czytniki. Chcielibyśmy wykorzystywać je nie tylko do lektur, ale stawiamy też na to, by czytać innowacyjne książki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wpadliśmy też na taki pomysł, żeby tablety, które trafiły do nas były właśnie w czytelni, by nauczyciele z różnych przedmiotów mogli je wykorzystywać właśnie tam, gdzie można trochę oderwać się od rzeczywistości szkolnej – mówi Karolina Keler, dyrektor SP2 w Słupsku.