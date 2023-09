Słupscy uczniowie wrócili do nauki. Miejskie szkoły wakacji nie miały

Choć większość prac zakończyła się jeszcze w wakacje, tak w niektórych placówkach remonty trwają w najlepsze – bo do zrobienia jest dużo, a dwa miesiące nie wystarczą, by kompleksowo zrealizować szkolne inwestycje. A tych w słupskich szkołach jest tego roku znacznie więcej, niż zazwyczaj.

15 milionów dla 19 placówek

Aż dziewiętnaście placówek oświatowych w Słupsku zostało objętych pracami modernizacyjnymi w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Remontów dachów doczekają się nie tylko budynki główne, ale też sale gimnastycznych zlokalizowane przy szkołach. Zabezpieczone przed zawilgoceniem i zagrzybieniem zostaną więźby dachowe, pokrycia dachowe będą wymienione, tak samo jak nieszczelne świetliki i wyłazy dachowe. Pozwoli to na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Wykonana zostanie także instalacja grzewcza, która zabezpieczy wpusty dachowe przed oblodzeniem. Modernizację przejdzie także wentylacja bytowa i wentylacja poddaszy. W szkołach będzie bezpieczniej, ale też oszczędniej. Skala zaplanowanych inwestycji zakładała, że trwać będą one także w trakcie roku szkolnego.

Jeszcze we wrześniu trwać będzie remont dachu na głównym budynku Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku. To inwestycja, na którą placówka czekała od dawna. Choć wykonawcy nie udało uwinąć się do pierwszego dzwonka, to dyrekcja zapewnia, że modernizacja nie utrudni w żaden sposób prowadzenia zajęć.