Słupsk chce być większy. Trwają konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia granic miasta

- W zeszłym roku Rada Miejska podjęła decyzję o złożeniu wniosku o kolejne poszerzenie [granic - red.]. To te same tereny, o które wnioskowaliśmy za pierwszym razem. Przy pierwszym wniosku udało się pozyskać tereny należące do gminy Słupsk – część Płaszewka i Bierkowa. Wtedy otrzymaliśmy tereny niezamieszkałe, w tej chwili ubiegamy się o tereny zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Zależy nam, żeby słupszczanie poparli ten krok władz – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska.

Planom słupskiego ratusza zdecydowanie sprzeciwiają się władze sąsiedniego samorządu. Wójt gminy Redzikowo, Barbara Dykier zapowiada, że będzie bronić terenów, które Słupsk chciałby mieć w swoich granicach.

- My już wyraziliśmy swoją opinię na ten temat – w konsultacjach społecznych. Jest opinia Rady Gminy, która została podjęta na podstawie [wyników konsultacji – red.]. Sprzeciwiamy się kolejnej próbie zagarnięcia naszych terenów. Myślę że, tak jak to było w 2022 roku, zrobimy wszystko, żeby zagrożone tą procedurą sołectwa nie zostały włączone w granice miasta – powiedziała nam Barbara Dykier. - Będziemy używać merytorycznych argumentów, apelować o uwzględnienie stanowiska naszych mieszkańców. To najważniejszy argument – to mieszkańcy powinni zdecydować, czy chcą mieszkać w mieście, czy gminie Redzikowo. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby gmina dobrze się rozwijająca, gdzie ponad 80 proc. terenów to tereny wiejskie, nagle została sprowadzona do gminy, która jest gminą zaściankową, i która będzie musiała uzyskiwać pomoc z budżetu państwa na funkcjonowanie – dodaje.