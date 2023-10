Słupsk: Poszukiwani świadkowie wypadku na Hubalczyków. Potrącona została piesza

Policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku poszukują świadków wypadku, do którego doszło 4 października około godziny 5:20. Z ustaleń policjantów wynika, że do zdarzenia z udziałem pieszej i kierującego osobowym fordem doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych w Słupsku przy ul. Hubalczyków. Osoby, które posiadają informacje dotyczące tego wypadku proszone są o kontakt z policjantami pod numerem 47 74 20 645, 47 74 20 111 lub numerem alarmowym 112.

Do zdarzenia doszło w środę (4 października) około godziny 5:20 w Słupsku przy ul. Hubalczyków. Funkcjonariusze ustalili, że w zdarzeniu, do którego doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych udział wzięli kierowca osobowego forda oraz piesza, która w wyniku poniesionych obrażeń została przewieziona do szpitala.

- Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu dokładnych okoliczności tego wypadku. W szczególności zwracamy się z prośbą o kontakt do osoby, która bezpośrednio po wypadku udzielała pomocy poszkodowanej kobiecie, jednak odjechała z miejsca zdarzenia przed przyjazdem funkcjonariuszy - mówi młodszy aspirant Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.