Słupska adwokat na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces Katarzyny R.

Do wydarzeń, które znalazły swój finał przed sądem, doszło 5 sierpnia 2022 roku. Późnym wieczorem na ul. Lelewela w Słupsku pijana kobieta zaatakowała ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Mariusz K. został ranny w szyję i brzuch, Marcin K. - w pośladek. Napastniczka uciekła samochodem z miejsca zdarzenia. Jednak uderzyła autem w śmietnik i płot, po czym opuściła samochód. Policja szybko ją zatrzymała. Okazało się, że jest to słupska adwokat, obecnie 40-letnia Katarzyna R.

Po zatrzymaniu Katarzyna R. była agresywna. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego i założyli jej kajdanki. Mimo tego szarpała się, klęła i wyzywała funkcjonariuszy. Nie dała się przebadać alkomatem. Funkcjonariusze zawieźli ją do szpitala na pobranie krwi. Nim doszła do gabinetu lekarskiego, zdążyła jeszcze zaatakować dwóch policjantów - jednego kopnęła w udo, a drugi otrzymał cios głową w okolicę prawego oka. Ponadto groziła policjantom połamaniem nóg, znieważała ich obelżywymi słowami. Badanie wykazało zawartość 1,79 promila alkoholu oraz leków we krwi Katarzyny R.

W czasie śledztwa biegli z Instytutu Genetyki Sądowej stwierdzili, że na ostrzu noża znalezionego w aucie Katarzyny R. znajduje się materiał genetyczny Mariusza K. i Marcina K. Na siekierze nie znaleziono śladów.

Prokuratura uznała, że że Katarzyna R., raniąc obu mężczyzn, użyła tylko noża. W przypadku Marcina K. spowodowała obrażenia i rozstrój zdrowia na czas poniżej siedmiu dni. Jednak Mariusza K. chciała zabić z zamiarem ewentualnym. Mariusz K. miał uszkodzoną tchawicę z odmą śródpiersia i przecięte mięśnie brzucha. Przeżył dzięki szybkiej pomocy medycznej.