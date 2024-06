Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” powstała 65 lat temu. Zobacz, jak wyglądały kiedyś słupskie osiedla [ZDJĘCIA]

W tym roku Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyn” świętuje 65-lecie swojego istnienia. W 1959 roku została wpisana do rejestru spółdzielni mieszkaniowych i działa nieprzerwanie do dziś.

Pierwszym osiedlem spółdzielczym w Słupsku było osiedle w rejonie Garncarska-Wiejska, które wybudował „Czyn”. To tam, na jednym z budynków, znajduje się pamiątkowa tablica dokumentująca to dokonanie. Do 1991 roku spółdzielnia rozwijała zasób mieszkaniowy i go rozbudowywała. Ostatni blok wybudowany przez „Czyn” został oddany do użytku właśnie w 1991 roku.

Obecnie spółdzielnia sprawuje zarząd nad 89 budynkami, w tym 5 budynkami wysokimi, co składa się na łącznie 6040 lokali mieszkalnych – znajdują się one nie tylko w Słupsku, ale i Jezierzycach i Dębnicy Kaszubskiej. „Czyn” zarządza również 8 kompleksami garażowymi oraz ponad setką lokali użytkowych. W zasobach spółdzielni mieszka obecnie około 10 tys. mieszkańców. Oprócz tego, „Czyn” prowadzi Spółdzielczy Dom Kultury „EMKA”, gdzie odbywają się zajęcia i warsztaty dla mieszkańców.