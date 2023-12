Słupski rower miejski powróci na wiosnę. W tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców

Początkowo, na miejskie rowery mieszkańcy Słupska mieli wsiąść już w kwietniu. Później uruchomienie usługi zapowiedziano na maj – i tego terminu nie udało się dotrzymać. Powodem tego było odwołanie się jednej z firm biorącej udział w przetargu na rower miejski do Krajowej Izby Odwoławczej. Przedsiębiorstwo, które nie otrzymało tego zlecenia, zrobiło to po tym, kiedy miasto odmówiło mu wglądu do dokumentacji przetargowej konkurenta. To opóźniło całą procedurę uruchomienia systemu. Finalnie, rowery udało się udostępnić mieszkańcom na początku wakacji – 5 lipca.

Tylko przez pięć miesięcy, słupszczanie wypożyczyli miejski rower 4855 razy – to sporo mniej niż w 2021 roku (6229 wypożyczeń), ale nieco więcej niż przed rokiem, kiedy jednoślady wyjeżdżały na trasę 4778 razy.

Względem dwóch poprzednich lat, znacznie wzrosła średnia kilometrów przejechanych przez jedną osobę. Przez pięć ostatnich miesięcy, każdy z 962 użytkowników miejskiego roweru przejechał średnio 23,89 km. W 2021 roku wypożyczający (było ich 1498) pokonywał średni dystans 4,42 km, a w 2022 r. - 4,74 km (wtedy z usługi skorzystało 1116 osób).