Słupskie MZK bez dofinansowania. Radni byli przeciw

- Ja rozumiem, że to nasza spółka i tę spółkę należy traktować ze szczególną uwagą, żeby nie doprowadzić do jej likwidacji. Musimy zrobić wszystko, żeby tej spółce pomóc. Był apel ze strony radnych, komisji, aby naprawą tej spółki zająć się rzetelnie. Czekaliśmy na ten zapowiedziany audyt.

Do radnych z mównicy zwróciła się również prezes MZK, Anna Szabłowińska.

- Odkąd objęłam stanowisko prezesa MZK, spotykam się co tydzień z panią prezydent w sprawie bieżącej sytuacji w spółce, także finansowej. Każda złotówka jest oglądana. W temacie pieniędzy, o których dziś rozmawiamy – są to pieniądze dla spółki. Kwota procedowana dzisiaj dla MZK to kwota wynikająca z pracy przewozowej, którą wykonamy do końca roku. Są to środki niezbędne dla funkcjonowania spółki. Dodatkowa kwota, która wynika z podwyżki wozokilometra zostanie przeznaczona na podwyżki dla naszych pracowników – wyjaśniała prezes MZK.

Wniosek o wykreślenie z projektu uchwały niespełna trzech milionów złotych dla MZK poparło 14 radnych, przeciw było 9.

Na sesji Rady Miasta prezydent Słupska poinformowała również, że prokuratura wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieprawidłowości w spółce MZK. Przypomnijmy, że w sierpniu, w wyniku kontroli finansowej przeprowadzonej w spółce, Krystyna Danilecka-Wojewódzka skierowała do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w MZK. Konsekwencją tego było odwołanie ze stanowiska ówczesnej prezes Anny Szurek.

- Jednocześnie, w tym samym postanowieniu prokuratura potwierdza zasadność wątpliwości, co do zgodności z prawem czynności podejmowanych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych i wskazuje, że należy poinformować o tym inne właściwe organy kontrolne. A to był najpoważniejszy zarzut. Od decyzji prokuratury się odwołujemy, a nieprawidłowości zostaną przekazane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – zapowiedziała prezydent.