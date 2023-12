Słupszczanin sprzedawał paracetamol jako silny lek na receptę. Usłyszał 60 zarzutów

Słupszczanin zamiast silnych leków przeciwbólowych dostępnych na receptę, wysyłał ludziom zwykły paracetamol. Liczył na to, że nikt nie zgłosi tego na policję.

- Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją zajmowali się sprawą słupszczanina, który oferował w Internecie sprzedaż silnych leków przeciwbólowych, na które wymagana była recepta. Taka sprzedaż w sieci jest zabroniona i zagrożona jest karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Jednak ten sprzedawca po dokonanym zakupie, zamiast oferowanych leków, wysyłał swoim klientom zwykłe tabletki przeciwbólowe z zawartością paracetamolu, dostępne bez recepty w każdym sklepie. Zaangażowany w ten proceder 28-latek był przekonany, że skoro ktoś decyduje się na zakup w sieci leków na receptę, nie mając jej, to w przypadku kiedy zorientuje się, że medykamenty nie działają tak jak powinny, nie będzie chciał zgłaszać oszustwa organom ścigania z uwagi na grożącą za to odpowiedzialność karną - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.