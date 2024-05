Finał Olimpiady „Bezpieczeństwo i Obronność”. Zawody w Szkole Policji w Słupsku [ZDJĘCIA]

Młodzież do rywalizacji w zawodach podchodziła w bojowych nastrojach.

- Chodzi o to, aby młodzi ludzie wykazali się także sprawnością fizyczną, pokonywali policyjny tor przeszkód. Z tego co widzimy, rzeczywiście zacięcie i wola walki w nich jest. Tor przeszkód był taki sam, jak ten, który pokonują osoby starające się o przyjęcie do policji. Niejako mogliśmy ocenić, czy ta młodzież, która niedługo kończyć będzie szkołę i zdawać maturę, będzie miała szansę w procesie doborowym do policji. Obserwując tych, którzy ten tor pokonywali, jestem bardzo zbudowany, bo jest to dobry policyjny narybek – mówi Piotr Kozłowski, rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku. - To są konkurencje, które wykonuje kandydat starający się o przyjęcie do policji, czyli na przykład transport manekina, bieg po kopercie, fikołki – do przodu, do tyłu. Coś, co niektórzy mają na wf-ie, a co na pewno będzie przy procedurze doborowej do policji – dodaje.