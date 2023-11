Sprowadzał używane auta, które nie nadawały się do eksploatacji

Gdynianin ukradł w Lęborku...autobus. Mężczyzna ruszył nim do domu

22-latek z Gdyni wsiadł do autobusu w Lęborku i pojechał do domu. Ściślej: wsiadł za kierownicę, kiedy autobus był pusty. Mężczyzna ukradł go w niedzielny...