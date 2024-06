Spuszczanie na linie damy w krynolinie w Antoninie - wykład na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku

Wykład odbędzie się w środę, 12 czerwca, o godzinie 12, w sali Uniwersytetu Pomorskiego przy ul. Kozietulskiego 7.

Jak informuje dr Aneta Aleksandra Duda, poświęcony będzie historii wyjątkowego na ziemiach polskich, oktagonalnego pałacyku myśliwskiego projektu wybitnego architekta niemieckiego Fryderyka Schinkla. Zbudowany został w 1824 r. dla Namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego Antoniego Henryka ks. Radziwiłła, który zapoczątkował tzw. berlińską linię Radziwiłłów. Pałacyk stał się jedną z rezydencji, następnie domem rodzinnym dla pięciu pokoleń Radziwiłłów, która także wykorzystywała wspaniałe rewiry łowieckie do wielkich polowań. Antonin gościł w swych progach władców pruskich, rosyjskich, arystokrację europejską oraz wybitne osobistości, m. in. Fryderyka Chopina, który mieszkał tu przez ponad tydzień i koncertował w 1829 r., przy akompaniamencie ks. Antoniego, uzdolnionego wiolonczelisty i kompozytora. Tradycje muzyczne Antonina podtrzymał Jerzy Waldorff, który uratował niszczejący obiekt poprzez zainteresowanie nim władz i zainicjowanie festiwalu pianistycznego Chopin w barwach jesieni, odbywającego się do dziś.