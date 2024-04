Stand-up małżeńskiej pary komików Moniki Nowogrodzkiej i Korola Kopca w Kobylnicy

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza na wieczór pełen śmiechu i doskonałej zabawy. Już w najbliższą środę na deskach sceny teatralnej pojawi się małżeński duet komików w ich nowym programie „I Love You Turn”. To świetna okazja, aby z dystansem przyjrzeć miłosnym perypetiom przedstawionym w krzywym zwierciadle. Występ zapewni niezapomnianą dawkę humoru oraz refleksji na temat relacji między partnerami w dzisiejszych czasach. To show, w którym z pewnością nie zabraknie anegdot, trafnych spostrzeżeń oraz niezwykłej komediowej chemii, która sprawi, że publiczność będzie śmiała się do łez.

Wystąpią:

Monika Nowogrodzka (żona) - aktorka, komiczka, producentka spektakli komediowych. Jej one woman show zostało docenione na wielu przeglądach komediowych w Polsce. Na scenie charakteryzuje ją zaraźliwy śmiech i dużo pozytywnej energii.

Karol Kopiec (mąż) - stand-up'er, improwizator. Na scenie od 2008 roku. Wystąpił m.in. w kilku sezonach Comedy Club w Comedy Central, u Kuby Wojewódzkiego oraz na Roaście Michała Szpaka, który transmitowany był na antenie TVN'u. Kilkukrotnie mogliśmy go oglądać również na antenie TVP2 w takich programach jak: "Dzięki Bogu już weekend" oraz "Tylko dla dorosłych"

Bilety na wydarzenie można nabyć za pośrednictwem portalu KupBilecik. LINK: KLIKNIJ