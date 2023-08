Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA]

15-letnia utalentowana piosenkarka popowa zdobyła popularność dzięki udziałowi w programach The Voice Kids i America’s Got Talent.

Sara James urodziła się w Słubicach. Jest Polką z nigeryjskimi korzeniami. W 2021 wygrała czwartą edycję programu The Voice Kids i uczestniczyła w programie Szansa na sukces z autorskim utworem „Somebody”, wyłaniającym reprezentanta Polski w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W finale Eurowizji Junior zajęła drugie miejsce. Pod koniec 2021 roku wydała minialbum „Jak co roku”, a w marcu 2022 roku - singel „Nie jest za późno”. W programie America’s Got Talent po jej występie na etapie przesłuchań Simon Cowell przycisnął Golden Buzzer i Sara weszła od razu do półfinału.