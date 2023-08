Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie

Burmistrz - w rocznicę rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą - przypomniał poświęcenie wszystkich żołnierzy broniących kraju podczas polskich burzliwych dziejów i nawiązał do święta miasta.

- 15 sierpnia to także dzień święta naszego miasta. Z nostalgią spoglądamy wtedy w morze, pełni wdzięczności za bogactwo, którym się z nami dzieli, ale i pełni pokory dla jego siły. Tam w dalekich wodach Bałtyku pozostało na zawsze wielu mieszkańców Ustki. Wielu z nich spędziło tam sporą część życia w ciężkiej pracy marynarza czy rybaka. To tym wszystkim ludziom poświęcony jest pomnik, przy którym odbywa się dzisiejsza uroczystość - mówił Jacek Maniszewski.

Kpt. Robert Czerwiński z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odczytał uroczysty Apel Pamięci Oręża Polskiego przed Pomnikiem Ludzi Morza, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, broniącym niepodległości, wzywając wszystkich: „Stańcie do apelu!”