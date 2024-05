Sypie się kościół filialny w Strzelinie. Parafia szuka wykonawcy prac modernizacyjnych

Kościół filialny w Strzelinie pod wezwaniem św. Antoniego wchodzi w skład Parafii pod wezwaniem św. Wojciech Biskupa i Męczennika we Włynkówku. Wybudowany został w XV wieku na planie prostokąta. W drugiej połowie XIX wieku obiekt rozbudowano podwyższając średniowieczny korpus budowli poprzez dodanie dwóch warstw cegieł oraz gzyms. Dobudowano wówczas prezbiterium, wieże i dwa aneksy, z których jeden służył jako zakrystia, drugi jako kruchta dla właścicieli majątku.

Świątynia od lat wyczekuje na niezbędny remont. Kościół zamknięto dla wiernych, ze względu na istniejące ryzyko zawalenia się wieży. Teraz parafia szuka wykonawcy prac restauratorskich. Modernizacja jest możliwa m.in. dzięki dofinansowaniu w wysokości 1,5 mln złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Jednym z ważnych i konieczny aspektów prac do wykonania to elewacja ceglana kościoła wraz z jego wystrojem architektonicznym. Obecny stan techniczny jest niezadowalający i stwarza stan zagrożenia zdrowia i życia osób wchodzących do kościoła oraz osób znajdujących się w jego niedalekiej odległości od ścian elewacji ceglanej kościoła. Innym nie mniej istotnym elementem jest konstrukcja drewniana wieży. Szachulec drewniany wraz z wypełnieniem historycznie dobranej pod względem cech jakościowych cegły ceramicznej powyżej pierwszej kondygnacji powinien zostać odtworzony – czytamy w programie konserwatorskim kościoła.